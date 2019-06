Une enveloppe totale de 350 000 € est ouverte pour la mise en place de cette aide, indique la circulaire.

Celle-ci est accordée à chaque éleveur remplissant les critères d’éligibilité et est calculée sur la base des dommages supportés par l’éleveur entre la date d’interdiction administrative d’activité d’élevage de poules pondeuses et la date de levée de l’interdiction administrative d’activité pour chacun des bâtiments concernés et au plus tard jusqu’au 31 mars 2019 et des taux d’aide suivants :

nettoyages et décontaminations des espaces de stockage et installations : 100 % des coûts réels HT avec un forfait maximal de 1 € par place de poules pondeuses ;

frais d’analyse : 100 % des frais HTVA ;

pertes de production sur la base de forfaits par mode d’élevage en € par jour et par place. En cas de demande d’indemnisation sur une période impliquant le renouvellement de la bande de poules pondeuses en place, une durée forfaitaire de vide sanitaire sera retirée à la durée d’interdiction administrative d’activité d’élevage pour le calcul du montant d’indemnisation. L’ensemble des forfaits nécessaires au calcul des pertes de production est listé en annexe 1 de la circulaire.

Le montant minimal de l’indemnisation ne peut être inférieur à 500 €.