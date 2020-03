À travers le Green Deal (Pacte vert), la nouvelle Commission européenne a choisi de placer les défis climatiques et environnementaux au centre de son action, note le think tank Agriculture et Stratégie. Mais « on ne pourra pas accompagner l’agriculture européenne vers la durabilité tout en continuant à réduire le budget de la Pac et à déréguler les marchés agricoles ». Dans une note de réflexion envoyée aux responsables politiques européens et français, le think tank développe sa vision du rôle de la Pac dans la réussite de ce Pacte vert.

Mettre un terme au dumping

« Réussir le Green Deal nécessite de sortir de la logique actuelle de dumping », martèlent les auteurs de la note. Selon eux, la taxe carbone aux frontières, qui constitue l’une des propositions phare du Green Deal, pourrait constituer « un tournant majeur pour le commerce international », en tirant les standards de production vers le haut chez nos partenaires commerciaux, en plus de protéger le marché européen de la concurrence déloyale. Sortir les produits agricoles de la logique de dumping permettrait aussi de « limiter l’exposition de l’économie mondiale à des chocs de prix […]. De surcroît, redonner aux prix agricoles leur niveau d’équilibre rendrait solvables les 500 millions de familles paysannes. »

Réhabiliter l’action publique

Selon Agriculture et Stratégie, « le Green Deal doit permettre de reconstruire un contrat politique entre la société et ses agriculteurs » en réhabilitant l’intervention publique. Il propose de sortir de la logique des soutiens découplés, en privilégiant dans la Pac « des aides contracycliques qui varient en fonction des prix, des contrats de transition agroécologique ou encore des quotas de production pour cibler la surproduction là où elle est la plus nocive pour l’environnement ».

Préserver les ressources budgétaires

Pour les auteurs de la note, « intégrer pleinement la logique du Green Deal dans la Pac amène à considérer que l’on ne peut pas poursuivre à la fois les trois objectifs politiques du paradigme dominant actuellement, à savoir assurer la durabilité environnementale, déréguler les marchés et baisser les ressources budgétaires ».