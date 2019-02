Petites pensions et inégalités

Marlène Schiappa à la rencontre d’agricultrices retraitées

Marlène Schiappa a rencontré quatre agricultrices retraitées de Dordogne et du Lot-et-Garonne, le 20 février 2019 à l’Assemblée nationale. Accompagnées de deux députées LREM, Jacqueline Dubois (Dordogne) et Nicole Le Peih (Morbihan), elles ont pu brièvement alerter la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la faiblesse des pensions des épouses d’agriculteurs et des inégalités qui les frappent.