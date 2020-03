Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Ce jeudi 27 février 2020, la FNSEA et Vinci Autoroutes ont signé une convention de partenariat autour de quatre axes : agroécologie et services environnementaux, emploi et production locale, mise en valeur des savoir-faire agricoles et partage des bonnes pratiques et formation. Une occasion d’offrir « des points de contacts uniques à même de promouvoir l’agriculture dans sa réalité et établir une relation de confiance avec les consommateurs », selon Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Produire et vendre Sur les aires de repos, les produits de saison et locaux seront dorénavant mis en avant. L’opportunité d’un approvisionnement en circuit court des sites et aires de services sera étudiée par la suite. En matière de productions agricoles, certaines parcelles à proximité des autoroutes pourront être mises à disposition pour du maraîchage biologique. De nouvelles haies et de nouveaux ruchers viendront compléter les centaines de ruches déjà présentes sur les abords du réseau. Communiquer et expérimenter Au-delà de ces aspects, la convention entre les deux structures prévoit également une communication autour des savoir-faire et des projets agricoles innovants. Concrètement, des expositions éphémères ou semi-permanentes expliqueront aux usagers les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Le partage de bonnes pratiques en matière d’environnement est aussi mis à l’honneur dans la convention. Des alternatives aux produits phytosanitaires seront notamment expérimentées conjointement ainsi qu’une étude de faisabilité sur des projets de méthaniseurs communs. A.Gambarini Partenariat avec Unicem pour concilier activité agricole et extraction de minéraux Le 27 février 2020, la FNSEA a également signé une convention avec l’Union nationale des industries de carrières et matériaux (Unicem) pour assurer la compatibilité entre économie agricole et extraction de minéraux. La convention prévoit notamment la mise en place d’un observatoire de suivi des surfaces agricoles et extractives nationales, de proposer des mesures d’accompagnement aux entreprises agricoles concernées par l’exploitation d’une carrière et enfin approfondir des leviers pour réduire les surfaces agricoles consommées par les activités extractives.

