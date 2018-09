Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Plus de 200 décideurs politiques, économiques et institutionnels, ainsi que des représentants de la société civile et des universitaires se sont réunis les 17 et 18 septembre 2018 à Pavie (Italie), lors de la 3e édition du Global Food Forum, organisée par Farm Europe. Les futures politiques européennes et notamment la Pac, étaient au cœur des échanges.