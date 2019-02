Christiane Lambert, la présidente de FNSEA, espère un « deal commun » entre la France et l’Allemagne sur la prochaine politique agricole commune, comme celui scellé entre Jacques Chirac et Gerhard Schroeder en 2002.

Après s’être réjouie du discours volontariste d’Emmanuel Macron sur l’Europe agricole prononcé samedi en ouverture du salon de l’agriculture, Christiane Lambert s’est inquiétée sur France Inter ce 25 février 2019, de l’attitude de l’Allemagne. Alors que le président français a pointé des « divergences » au sein de l’Union et appelé « l’Union » à assurer la sécurité alimentaire du continent européen face à la Chine et aux États-Unis.

« L’accord Chirac Schroeder » en exemple

« On a tous en mémoire que l’accord Chirac Schroeder avait été fondateur pour la Politique agricole commune, a rappelé la président de la FNSEA. C’est le couple franco-allemand qui est déterminant. La question aujourd’hui : est-ce que Madame Merkel va être aussi engagée vis-à-vis de la Pac ? Est-ce que la France et l’Allemagne vont retrouver un deal commun vis-à-vis de l’agriculture ? »

Le Brexit pourrait « représenter jusqu’à 7 ou 8 % » de moins de subventions pour chaque agriculteur français, a aussi estimé Christiane Lambert. « La Pac, c’est un marché unique de l’alimentation, et donc c’est très important de le préserver. Nous souhaitons que, sur l’agriculture et l’alimentation, avec le changement climatique et l’environnement en codicille, on puisse trouver un accord » a-t-elle ajouté.

Réponse à Yannick Jadot

En réponse aux demandes « intempestives » de l’écologiste Yannick Jadot, tête de liste EELV pour les élections européennes, qui souhaite que la moitié du budget de la future Pac soit fléché vers l’agriculture paysanne et écologique, Christiane Lambert a fait valoir que la politique agricole commune comporte déjà « beaucoup » d’éléments environnementaux et « d’obligations pour les agriculteurs ».

La patronne de la FNSEA reproche à Yannick Jadot de « minimiser les évolutions successives de la Pac. À l’origine dans la Pac, il n’y avait rien pour l’environnement, parce que dans les années soixante, ce n’était un sujet pour personne. Aujourd’hui, c’est un sujet pour tout le monde, et depuis les années quatre-vingt-dix, la Pac a intégré le sujet environnement. Aujourd’hui, il y a deux piliers dans la Pac : un pilier économique et un pilier environnement et territoire. »

« Et il est question dans la Pac en projet aujourd’hui, d’avoir même dans le premier pilier des éléments environnementaux et des obligations pour les agriculteurs, poursuit-elle. C’est déjà beaucoup, et il faudrait que Monsieur Jadot regarde d’un peu plus près qu’est ce qu’il y a. Il y a des soutiens pour l’agriculture de montagne, il y a des soutiens pour les zones humides, il y a des pour soutiens l’accompagnement de l’agriculture biologiques. »