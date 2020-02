De la coconstruction au sens large : apparemment, tout le monde est invité à donner son avis sur la prochaine Pac. La Commission européenne avait elle-même lancé une vaste consultation auprès des citoyens de l’Union européenne pour inspirer sa proposition de réforme, dévoilée en 2018.

À partir du 23 février 2020

Alors que va démarrer la phase nationale des négociations, pour bâtir le futur plan stratégique national (PSN), c’est au tour de Didier Guillaume d’appeler « chacun à participer largement au débat public, organisé par la CNDP (Commission nationale du débat public), et qui sera lancé le 23 février au Salon international de l’agriculture », indique un communiqué du ministère, à la suite de la réunion du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) du 5 février.

Ce CSO (CSO), coprésidé par le ministre de l’Agriculture et le président des Régions de France, était lui-même en « formation élargie », comprenant une trentaine d’organisations (syndicats agricoles, ONG, etc.). Les différentes parties prenantes ont salué le travail de diagnostic de l’agriculture française qui va être transmis à la Commission européenne et servira de base à la construction du PSN. Dans cette perspective, « une nouvelle phase de concertation sur la définition des interventions, le choix des mesures et l’allocation financière s’ouvrira à la fin de mars 2020 », annonce le ministère.