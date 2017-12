Régions de France affirme être favorable à la proposition la Commission pour une future Pac impliquant davantage les États membres. Mais l’organisation s’inquiète du budget et des incertitudes qui demeurent sur la mise en œuvre de la réforme.

Régions de France estime que la Communication sur les grandes orientations de la Pac, présentée par Phil Hogan, le 29 novembre 2017, va dans le bon sens. Les propositions de la Commission reprennent en partie celles que Régions de France a formulées lors de la consultation publique ouverte au début de 2017. Les Régions ont indiqué la nécessité d’une Pac plus simple pour les agriculteurs et plus lisible pour le citoyen...