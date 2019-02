Les clauses de transfert de DPB pour les mouvements intervenant au plus tard le 15 mai 2019 sont disponibles sur le site Telepac.

Si vous devez transférer ou reprendre des DPB à un autre exploitant, il existe 6 modèles de clauses à choisir en fonction de la nature du transfert. Pour la campagne 2019, ces dernières sont d’ores et déjà disponibles sur le site Telepac, dans la rubrique formulaires et notices 2019. Ces clauses concernent les mouvements de DPB ayant lieu au plus tard le 15 mai 2019.