Négociations commerciales

L’amont met la pression

4 h

Les négociations commerciales pour 2018 se clôtureront le 1er mars. © Agnès Massiot/Commandes

Dans un communiqué commun du 22 février 2018, l’Ania, Coop de France, la FNSEA et l’Ilec (Institut de liaisons et d’études des industries de consommation) en appellent à la responsabilité des enseignes et aux contrôles des pouvoirs publics.