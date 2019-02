Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Les députés des groupes La République En Marche et UDI, Agir et indépendants proposent la création d’une commission d’enquête sur le rôle et l’influence des centrales d’achat et de la grande distribution dans les négociations commerciales. Une proposition de résolution sera déposée à l’Assemblée nationale dans les prochains jours, ont-ils annoncé dans un communiqué...