Un arrêté du 24 mai 2019 fixe le montant de la répartition par département des crédits du fonds d’action sanitaire et sociale de la MSA. Ces derniers sont destinés à prendre en charge des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et des employeurs de main-d’œuvre agricole. B.Q.

