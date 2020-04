Sept élus socialistes signent une tribune dans Libération le 8 avril 2020. En pleine crise sanitaire du coronavirus, ils estiment que « nous redécouvrons les enjeux stratégiques de l’agriculture et l’alimentation pour notre sécurité et notre souveraineté » et que « trois leçons peuvent d’ores et déjà être tirées ».

Vers une agriculture plus territorialisée La première, selon les sept élus, est qu’il faut « organiser la transition vers des modèles de production et de consommation qui soient générateurs de santé ». Conscients que de nombreux agriculteurs sont d’ores et déjà dans cette démarche, les élus appellent à « accélérer ce mouvement en organisant la transition de nos modèles agricoles vers des systèmes agroécologiques plus diversifiés et une alimentation plus territorialisée ». Et d’ajouter qu’ils souhaitent que « les liens entre territoires urbains et ruraux » soient repensés pour permettre « une nouvelle alliance entre agriculture et société civile ».

Le refus d’une agriculture soumise au libre-échange Autre leçon : l’agriculture est soumise aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). « Une erreur » selon les signataires de la tribune qui rappellent que « la nourriture n’est pas une marchandise comme les autres. Nous devons inventer une nouvelle génération de traités fondés sur des règles équitables et qui s’inscrivent dans un nouveau multilatéralisme. Ils souhaitent « une nouvelle régulation des marchés agricoles, basée sur le juste-échange et non plus sur le libre-échange. Notre pays doit défendre auprès des Nations unies la reconnaissance d’une exception agricole et alimentaire. »