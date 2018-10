Sans surprise, les députés ont voté en dernière lecture le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales et une alimentation saine, durable et accessible à tous », le mardi 2 octobre 2018.

Au terme d’un an de débats, le projet de loi issu des États-généraux de l’alimentation a été adopté en dernière lecture à l’Assemblée nationale. Après son rejet en bloc par les sénateurs, le texte censé rééquilibrer les relations commerciales et assurer « une alimentation saine, durable et accessible à tous » a été voté par les...