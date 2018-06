Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Pour y accéder : 3 possibilités ! 23% Vous avez parcouru 23% de l'article Inscrivez-vous ou identifiez-vous en haut du site. Vous aurez besoin de votre numéro d’abonné. Je m'inscris Profitez de l’intégralité des contenus du site en vous abonnant en formule Intégrale ou 100% Numérique. Je m'abonne Profitez, sans engagement, de tous les services de La France Agricole pendant 1 mois, y compris l’accès complet au site Internet. Je decouvre

Après son adoption par l’Assemblée nationale, le Sénat a entamé, mardi 26 juin en fin d’après-midi, l’examen du « projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».