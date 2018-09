Reçu le 28 septembre 2018 par le Premier ministre, Édouard Philippe, les syndicats agricoles ont dénoncé d’une seule voix « les insuffisances » du projet de loi Agriculture et Alimentation, bientôt voté.

À quelques jours du vote final du projet de loi Agriculture et Alimentation, les syndicats agricoles ont été reçus à Matignon, le 28 septembre 2018, pour évoquer le contenu du texte et son application future. L’occasion pour eux de réclamer, une dernière fois et toujours en vain, des indicateurs de prix publics au cas où les interprofessions ne parviendraient pas à les élaborer elles-mêmes.