« En novembre 2019, le prix d’achat des intrants (1) est en léger recul, de 0,2 % par rapport à octobre 2019, rapporte Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note d’Infos rapides diffusée le 14 janvier 2020. Sur un an, le prix est en baisse de 1,5 %. »

Le prix de l’énergie rebondit

Par rapport à octobre, le prix de l’énergie et des lubrifiants s’est redressé de 0,1 % en novembre 2019. Sur un an, il recule de 3,0 %. Celui des engrais et amendements diminue légèrement, de 0,5 %. Sur un an, il chute de 4,0 % contre - 1,7 % entre octobre 2018 et 2019.

De son côté, le prix des aliments du bétail est stable par rapport à octobre, mettant fin à la baisse qui a commencé en avril. Sur un an, il se replie de 2,4 % (contre - 1,8 % entre octobre 2018 et 2019), « sous l’effet de la diminution conjointe du prix des aliments composés et de celui des aliments simples ».