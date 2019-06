pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Les dispositifs pour l’instant imaginés ne seront pas à la hauteur de la gravité des événements », déplore la Confédération paysanne dans un communiqué de presse du 25 juin. Le syndicat estime que les propositions du ministre de l’Agriculture pour soutenir les agriculteurs de la région Auvergne Rhône Alpes touchés par les violents orages de grêle, du 15 juin dernier, ne sont pas suffisantes.

« L’exonération de la taxe sur le foncier non bâti et les reports d’échéance MSA sont des réponses certes nécessaires, mais nettement insuffisantes. L’assurance si chère à nos institutions est totalement inadaptée à la grande majorité des fermes et encore moins aux fermes diversifiées, à forte valeur ajoutée, qui caractérisent ces territoires », s’inquiète la Confédération paysanne.

Aide d’urgence et fonds solidaire

Le syndicat demande au gouvernement :

- la « mise en œuvre immédiate d’une aide d’urgence substantielle » et « accessible à toutes les fermes quelle que soit leur production ou leur statut en MSA » ;

- une aide à la remise en culture pour les deux prochaines saisons ;

- une dérogation au critère d’atteinte du revenu pour les JA concernés ;

- la mise en place d’un fonds mutualisé solidaire pour les aléas climatiques, financé par la prochaine Pac.