La FNSEA et Jeunes Agriculteurs se félicitent de l’augmentation de 20 % d’installations aidées entre 2015 et 2017.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 43% Vous avez parcouru 43% de l'article

4 577 Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA) ont été versées en 2017, soit 20 % de plus qu’en 2015, selon la FNSEA et JA. Cette aide financière est octroyée aux jeunes qui ambitionnent de devenir agriculteur et qui suivent un parcours à l’installation, ponctué de stages, d’un accompagnement « personnalisé » et d’une étude économique de faisabilité de son projet.