Comme tous les ans, Jeunes Agriculteurs organise du 3 au 7 février 2020 sa semaine dédiée au renouvellement des générations en agriculture. Cette année, celle-ci aura une saveur un peu particulière. Et pour cause, le syndicat a décidé de « mettre en avant l’importance de l’échelon municipal ». Une aubaine à presque un mois des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020. © Jeunes Agriculteurs a rédigé une charte d’engagements à destination des candidats aux municipales Engager les candidats Une vidéo intitulée « Municipales 2020 : engagez-vous pour plus de jeunes agriculteurs ! » a été publiée dès le 3 février 2020 sur les réseaux sociaux. Destinée aux candidats aux élections, elle rappelle l’enjeu du renouvellement des générations en agriculture sur les territoires et les engagements que peuvent prendre les candidats pour favoriser l’installation sur leur commune : promotion du métier ou encore accès au foncier. C’est parti pour la semaine consacrée au renouvellement des générations d’agriculteurs !

Tous les jours,

des données intéressantes et un appel pour les #Municipales2020 .

Notre vidéo de lancement ici#LaCampagneCaVousGagne pic.twitter.com/gC9OBJc3q9 — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 3, 2020 Comme cela avait été évoqué lors de la présentation des vœux à la presse, JA proposera à la signature une charte d’engagements pour les candidats aux élections municipales, durant toute la durée du Salon international de l’agriculture. Communiquer sur le métier d’agriculteur Toute la semaine, le syndicat partagera des infographies autour de l’installation sous le #LaCampagneCaVousGagne. Avec 45% de chefs d'exploitations qui partiront à la retraite dans 6 ans, le renouvellement des générations en agriculture est un enjeu démographique majeur ! Mettons-le au centre des #Municipales2020 !

Engageons-nous pour plus de jeunes agriculteurs#LaCampagneCaVousGagne pic.twitter.com/N4wwZTknWz — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 3, 2020 Le réseau s’était retrouvé pendant trois jours du 28 au 30 janvier 2020 au Grand-Bornand pour travailler sur une stratégie nationale de promotion des métiers. Une des idées évoquées est notamment la diffusion d’un spot télévisé national. Selon le président de JA, Samuel Vandaele « suscitons des vocations pour que tout enfant envisage de devenir agriculteur au même titre que pompier, médecin, musicien ou astronaute ». A. Gambarini

