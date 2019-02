« Je suis heureux d’annoncer que les États-Unis ont fait des progrès significatifs [avec la Chine] sur des problèmes structurels importants comme la protection de la propriété intellectuelle, les transferts de technologies, l’agriculture, les services, les changes et de nombreux autres sujets », a annoncé le président américain sur Twitter le 24 février 2019.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!