Treize préfets ont été nommés lors d’un conseil des ministres le 5 février 2020 et treize autres avaient eu lieu lors du conseil des ministres du 15 janvier. La situation est quelque peu inédite sous le quinquennat Macron. Cette mutation du corps préfectoral marque la volonté de chef de l’État « d’une administration efficace, en phase avec la volonté du gouvernement », indique son entourage.

La série de nomination répond à trois priorités : « le renouvellement, le rajeunissement, et la féminisation ». Si ces mouvements préfectoraux décidés à l’Élysée semblent se passer bien loin des territoires ruraux, les préfets y jouent pourtant un rôle non négligeable. Quand ils se mobilisent les agriculteurs demandent d’ailleurs souvent à être reçus par leur préfet afin que ce dernier transmette leurs revendications au gouvernement.

Un représentant du gouvernement dans les territoires

Le préfet est nommé, il n’est donc pas élu. Dans les départements, il est responsable de l’ordre public, veille « à l’application des lois et règlements et vérifie que les collectivités locales les respectent elles aussi ». Il est le représentant du Premier ministre et de tous les ministres dans son département. Le préfet administre et assure le développement économique et l’aménagement des territoires, comme la mise en place de réserves d’eau.

La direction départementale des territoires (DDT), une structure interministérielle, est ainsi placée sous son autorité. Elle a par exemple pour mission, de mettre en œuvre les aides de l’État pour les logements sociaux, d’assurer le suivi de la chasse, de coordonner le plan loup, mais aussi d’accompagner la mise en œuvre de la politique agricole commune,… Il existe dans les DDT des cellules PAC pour aider les agriculteurs dans leurs déclarations. C’est généralement auprès des préfectures de département ou des DDT que se font un certain nombre de démarches administratives : transmission d’exploitation, permis de conduire, immatriculation mais aussi demande d’indemnisation pour calamité agricole.

Gestion des services déconcentrés du ministère de l’Agriculture

Le préfet de région, quant à lui, est en fait le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de la région. À cet égard, dans ce département, ses prérogatives sont celles d’un préfet de département. Au titre d’un décret de 2010, il a « autorité sur les préfets des autres départements composant la région, hormis dans certaines matières spécifiques ». Les Draaf, directions régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, sont placées sous l’autorité de préfet de région.

Cette structure, qui rassemble les services déconcentrés du ministère de l’Agriculture, a notamment pour mission de mettre en œuvre au niveau régional « les politiques de l’alimentation (offre alimentaire, protection des végétaux), de la forêt et du bois (organisation économique et de structuration des filières ; contrôle de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction…) et de l’emploi dans les domaines agricole, agroalimentaire et forestier ». Dans les faits, le préfet de région délègue ses fonctions de gestion de la Draaf à un directeur ou une directrice.