Gestion des risques

Assurance et prévention en duo

Seulement 5 % des surfaces en arboriculture sont couvertes par une assurance récolte. © Watier

Faisant suite aux échanges entre le ministre de l’Agriculture et les sénateurs sur la nécessité de mettre en place un système assurantiel plus adapté, la FNSEA veut porter une offre améliorée et permettant un compromis entre contrat d’assurance récolte et prévention, notamment pour les arboriculteurs.