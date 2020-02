ImPactons, le débat public sur l’avenir de l’agriculture est officiellement lancé, ce 23 février 2020 au Salon international de l’Agriculture. La commission nationale du débat public (CNDP) a été saisie il y a quelques mois par le ministère de l’Agriculture pour l’organiser. C’était une obligation légale, car selon le code de l’environnement, la CNDP doit obligatoirement être consultée pour tous les projets qui ont un impact sur l’environnement.

« La France est le seul pays [de l’Union européenne] à lancer un débat, a insisté Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture, lors du lancement officiel de ce débat public, le 23 février 2020 au salon international de l’Agriculture. C’est un investissement et un engagement. C’est un budget de 1,2 million d’euros. Ce n’est pas un débat sur la politique agricole française, mais sur la Pac et sur comment la France fera son plan stratégique national (PSN). »

Cinq thèmes principaux

Depuis quatre mois, la CNDP a fait un travail d’enquête auprès de plus de 150 parties prenantes pour définir la méthode, le calendrier et les thèmes qui seront abordés lors de ce grand débat public. Il a été décidé de soumettre au débat les cinq questions suivantes : quels modèles agricoles pour la société française ? Quelle transition agroécologique ? Qu’est-ce que je mange ? Comment cohabiter dans les campagnes ? Qui décide de la politique agricole ?

Les contributeurs sont invités à donner leur avis sur le plan stratégique national (PSN) de la France pour la future Pac. Mais ils pourront exprimer leurs idées sur d’autres sujets s’ils le souhaitent. Chantal Jouanno, présidente de la CNDP, et Ilaria Casillo, présidente du débat, l’assurent tous les sujets peuvent être abordés. « Notre travail est de garantir le droit à l’information et la participation du public […], nous sommes indépendants et on le revendique », a rappelé Chantal Jouanno.

4 outils de débat physique et non physique

Les concitoyens ont donc jusqu’au 31 juillet pour faire entendre leur voix. Plusieurs outils ont été mis en place : une plateforme en ligne ou chacun peut contribuer après s’être identifié impactons.debatpublic.fr, un cahier d’acteur pour les contributions plus rédigées et étayées des organismes institutionnels, tels que les syndicats, les coopératives ou les organisations de producteurs…, un kit de débat public « j’organise mon débat » pour organiser un débat « maison ». La CNDP va également entamer un tour de France et organiser plus de 30 débats publics en région. Retrouvez les dates des débats ici.

Avant le 23 mars 2020, les citoyens sont invités à hiérarchiser les objectifs du plan stratégique national (PSN). Le ministère de l’Agriculture a travaillé avec les acteurs du monde agricole et défini neuf objectifs généraux et un objectif transversal que le PSN devra permettre d’atteindre. La CNDP s’est engagée à rendre un rapport intermédiaire, en mars sur ce point.

À la clôture du débat public, la CNDP rendra un rapport avec ses préconisations, mais pas de chiffre « car ce n’est pas un sondage ». « Elle entend alerter sur les freins et les écueils soulevés par les concitoyens » et « les décideurs devront se positionner », a expliqué Chantal Jouanno. En effet, dans les trois mois après la clôture du débat, c’est-à-dire avant début novembre 2020, le ministre de l’Agriculture devra expliquer comment il tiendra compte des éléments soulevés par le débat dans la construction du PSN, que la France présentera à la Commission européenne fine 2020.

Karine Le Marchand est la marraine du débat public sur l’agriculture lancé au salon international de l’Agriculture, le 23 février. © M. Salset/GFA

« C’est à nous tous, si on veut avoir une conscience citoyenne, d’encourager ceux qui ne prennent jamais la parole à participer », a insisté la présentatrice de télévision, Karine Le Marchand, marraine du débat public. La CNDP existe depuis 25 ans et c’est la première fois qu’elle est saisie sur le domaine de l’Agriculture.

