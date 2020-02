Autour des députés Dominique Potier et Jean-Bernard Sempastous, syndicats agricoles, organisations non gouvernementales (ONG) et associations ont une nouvelle fois appelé au vote d’une nouvelle loi foncière.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 17% Vous avez parcouru 17% de l'article

Réunis pour l’occasion sur le stand de la FNSafer, le 25 février 2020, au Salon international de l’agriculture, les députés Dominique Potier et Jean-Bernard Sempastous, les syndicats agricoles, diverses organisations non gouvernementales (ONG) et associations, ont présenté 9 propositions. Parmi elles, l’inscription du sol comme « élément du patrimoine de la Nation » et une régulation de l’ensemble des marchés avec un contrôle et une orientation sur l’usage et la propriété. « Nous pouvons réunir 80 % de l’Hémicycle » Cette nouvelle loi foncière est « un combat au long cours entamé il y a 7 ans », pour Dominique Potier, élu socialiste dans la Meurthe-et-Moselle. « Ce n’est pas le combat de corporation, mais d’une civilisation rurale. Cette loi foncière, on nous l’annonce mais on ne la fait pas. Mais regardez la force que nous représentons : 8 ONG, 5 syndicats agricoles, des collectivités territoriales (1). Nous pouvons réunir 80 % de l’Hémicycle. » Cette loi foncière on nous l’annonce mais on ne la fait pas. Dominique Potier, député socialiste dans la Meurthe-et-Moselle L’objectif est ambitieux tant la loi foncière ressemble à une arlésienne depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron. Annoncée comme l’un des chantiers de 2019 lors du Salon international de l’agriculture par le président de la République, aucune mesure n’est venue poindre le bout de son nez. Dernière déclaration en date, celle du ministre de l’Agriculture le 6 février. Auditionné au Sénat, Didier Guillaume avait annoncé qu’une restitution par le ministère de l’ensemble des consultations sur la question allait être présentée « dans les prochaines semaines ». « La loi foncière sera inscrite dans le calendrier de 2020 » L’enjeu est double pour les signataires de cet appel, selon Emmanuel Hyest, président de la FNSafer : « La protection du foncier agricole et sa régulation pour réussir le renouvellement des générations. » Député des Hautes-Pyrénées sous les couleurs de La République en marche, Jean-Bernard Sempastous a insisté, de son côté, sur la nécessité de « ne pas décoller la loi foncière de la Pac ». À un peu plus de deux ans de la fin du quinquennat présidentiel, le chantier est vaste. Mais Emmanuel Hyest en est convaincu : « La loi foncière sera inscrite dans le calendrier 2020. » Alexis Marcotte

Réunis pour l’occasion sur le stand de la FNSafer, le 25 février 2020, au Salon international de l’agriculture, les députés Dominique Potier et Jean-Bernard Sempastous, les syndicats agricoles, diverses organisations non gouvernementales (ONG) et associations, ont présenté 9 propositions. Parmi elles, l’inscription du sol comme « élément du patrimoine de la Nation » et une régulation de l&rsquo...