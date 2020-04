Voté lors du conseil d’administration du 21 et 23 avril 2020, le nouveau plan stratégique de Vivea fera suite à celui voté pour 2016-2020.

Un plan sur 5 ans…

Ce nouveau plan doit répondre à plusieurs enjeux sur la période 2021-2016 : « définir la stratégie pour une entreprise plus résiliente, piloter sereinement, valoriser sa production et faire évoluer ses pratiques pour répondre aux défis climatiques ou sanitaires tout en tenant compte des demandes sociétales ». Des besoins cruciaux qui doivent permettre de « penser l’après crise » et « sortir plus fort collectivement », précise Marianne Dutoit, présidente de Vivea.

…en cinq priorités

Le plan stratégique de Vivea prévoit donc de développer les formations qui répondent aux cinq priorités suivantes :

Conforter la position du chef d’entreprise;

Créer de la valeur;

Préserver l’environnement, le climat et le bien-être animal;

Développer l’efficacité et la qualité de vie au travail;

Déployer les solutions digitales.

Vivea a également fait part de son choix de déployer les modalités pédagogiques personnalisées dans ses offres et de renforcer l’accès aux formations stratégiques.