Après avoir dévoilé, le 19 février 2020, les rémunérations des dirigeants de la FNSEA, le média en ligne Mediapart a publié deux nouveaux articles qui épinglent le syndicat sur sa gestion du fonds paritaire pour la gestion prévisionnelle de l’emploi (GPE) et de l’association paritaire des œuvres sociales des salariés agricoles.

Des « associations à l’agonie »

Le fonds pour la gestion prévisionnelle de l’emploi est « alimenté par une cotisation patronale fixée à 0,20 % de la masse salariale », explique Mediapart, et payée par tous les employeurs qu’ils soient ou non cotisant à la FNSEA. Médiapart dénonce le fait qu’il « alimenterait les caisses de la FNSEA » et « renflouerait les caisses d’associations à l’agonie », évoquant les associations spécialisées, telles que la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF), dans un nouvel article publié sur son site le 21 février.

Le média estime que « la FNSEA a touché, en 2018, environ 7,1 millions d’euros au titre de la GPE. Une manne non négligeable pour cet organisme qui enregistre chaque année entre 20 et 24 millions d’euros de recettes ». La journaliste pointe du doigt un mécanisme qui utilise des prélèvements obligatoires qui ne reviennent pas à l’ensemble de la profession mais « renforcent la position hégémonique de la FNSEA ».

En réponse, la FNSEA dénonce une vendetta et répond que « la gestion de ces fonds est irréprochable et fait l’objet de procédures strictes » et « qu’aucune dépense ne peut être engagée si l’action financée n’entre pas dans le champ de l’accord paritaire ».

Mise en cause des fonds liés à la carte campagne

Dans une troisième publication du 23 février 2020, Médiapart affirme que les fonds recueillis par l’association sociale et culturelle paritaire en agriculture servent aussi « à alimenter les caisses de la FNSEA ». Cette association, crée en 2015, permet aux salariés agricoles de bénéficier de réductions par l’intermédiaire de la carte campagne. Elle est financée par un prélèvement de 0,04 % sur les cotisations patronales de tous les employeurs de main-d’œuvre.

Par des mécanismes complexes, « au total, ce sont un million d’euros qui ont été ainsi transférés dans les caisses du syndicat depuis la mise en place de ce dispositif d’œuvres sociales à destination des salariés », argumente Mediapart alors que les autres représentants du monde agricole (Confédération paysanne, Coordination rurale, Modef), ne bénéficient pas de ces financements. « Cet argent lui permet [à la FNSEA] de combler pour partie son déficit croissant depuis quelques années », renchérit le média, évoquant des « économies de coût » et des dividendes versés au syndicat.

La FNSEA dénonce une nouvelle « enquête bel et bien à charge » et réaffirme « la rigueur de sa gestion et le respect total du cadre légal ». Elle conteste « la réalité des chiffres avancés » et estime que Mediapart profère des « accusations graves contre son organisation en interprétant faussement des informations volées ».