Réforme de la DPA, ouverture à l’impôt sur les sociétés, transmission des exploitations agricoles facilitée…, autant de sujets pour lesquels la profession agricole attend de pied ferme les propositions de réforme du gouvernement. Celles-ci seront annoncées lors d’une réunion, qui sera coprésidée par Bruno Le Maire et Stéphane Travert le 19 septembre 2018.

La FNSEA réclame un outil d’épargne performant

Christiane Lambert, présidente du syndicat majoritaire s’est entretenue le 3 septembre 2018 avec le ministre de l’Économie et des Finances, afin de lui rappeler la nécessité de mettre en place une réforme d’envergure, facilitant la transmission, l’investissement et la diversification des exploitations.

Elle a particulièrement insisté sur l’urgence de doter les agriculteurs d’outils fiscaux leur permettant d’améliorer leur compétitivité et durabilité, et particulièrement d’un outil d’épargne. Le but étant que l’agriculteur puisse faire face aux aléas climatiques, économiques et sanitaires. Le principe serait de lui offrir la possibilité de mettre de l’argent de côté les bonnes années, qui ne serait fiscalisé qu’au moment de son utilisation.

Réforme de la fiscalité, vote de la loi Alimentation, débats pour une future Pac : les prochaines semaines s’annoncent décisives pour le monde agricole.