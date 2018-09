Certains points de la réforme de la fiscalité agricole, dévoilés par le Premier ministre ont été précisés ce 20 septembre 2018, par les ministères de l’Agriculture et de l’Économie et des finances, d’autres restent en suspens.

Adieu DPI (1) et DPA (2). Place à une nouvelle déduction pour l’épargne de précaution, qui sera « une vraie révolution », selon Bruno le Maire. Cette déduction pourra être décidée à n’importe quel moment et son utilisation n’aura plus à être justifiée. Son but étant de financer « des dépenses nécessaires à l’activité professionnelle ...