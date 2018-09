En juillet 2018, le prix d’achat des intrants a peu varié pour le deuxième mois consécutif (+ 0,2 % par rapport à juin 2018). En revanche, sur un an, l’augmentation du prix amorcée à l’été 2017 s’accélère pour atteindre 4,6 %.

En juillet 2018, le prix de l’énergie et des lubrifiants a très légèrement reculé (- 0,3 %), indique une note de conjoncture Agreste du ministère de l’Agriculture. Sur un an, la hausse des prix observée depuis octobre 2016 s’est poursuivie, à un rythme toujours soutenu mais moindre qu’en juin 2018 (+ 22,4 % contre + 24,2 % entre juin 2017 et 2018).

En juillet 2018, le prix des aliments pour animaux varie peu (+ 0,2 % par rapport à juin) après un premier semestre de hausse modérée (+ 0,5 % en moyenne sur les 6 premiers mois 2018). En revanche, sur un an, la hausse du prix amorcée en mai 2018 s’amplifie (+ 1,3 %), sous l’effet de l’augmentation conjointe du prix des aliments simples et composés.

En juillet 2018, les prix des engrais et amendements ont progressé (+ 1,7 %) après deux mois de repli. Sur un an, la hausse des prix enclenchée en mai 2018 après quatre mois de baisse s’est intensifiée (+ 6,9 % contre + 2,9 % entre juin 2017 et 2018).

En juillet 2018, le prix des intrants a très légèrement progressé dans l’Otex Grandes cultures (+ 0,4 %) et est resté relativement stable dans les autres Otex. Sur un an, il est en hausse dans l’ensemble des Otex.