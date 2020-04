pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

La commission agriculture du Parlement européen a voté, le 29 avril 2020, une deuxième série de règles pour assurer la transition entre la Pac actuelle et la nouvelle Pac. Les règles actuelles expirent fin 2020.

Ce règlement transitoire doit permettre d’assurer la continuité des programmes actuels et des paiements aux agriculteurs. Alors que la crise du Covid-19 amplifie les retards dans les négociations sur le budget de l’Union européenne et sur la future Pac, on imagine difficilement comment les nouvelles règles pourraient être en vigueur avant 2022, voir 2023.

Période de transition flexible

Si un accord sur le futur cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, et donc de la Pac, n’est pas trouvé d’ici au 30 octobre 2020, la période de transition pourra être étendue d’un an, soit sur 2021 et 2022.

La commission agriculture propose aussi d’étendre jusqu’à cinq ans les programmes bio adoptés en 2021, au lieu de trois comme le proposait la Commission européenne et d’ouvrir la possibilité d’utiliser des fonds de la prochaine période financière pour terminer de payer les programmes qui sont à cheval sur les deux périodes.

Le texte devra désormais être approuvé en session plénière devant le Parlement européen, les 13 et 14 mai, avant d’être négocié avec les ministres de l’Union européenne.