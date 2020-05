pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les consommateurs de plusieurs pays européens font face à une augmentation du prix des produits frais sur les étals. Cette augmentation est due aux mesures de restrictions contre la pandémie. Elles sont imposées partout sur le continent. Elles compliquent la production, ralentissent l’approvisionnement, et font croître la demande.

En Allemagne, le prix des produits frais a ainsi augmenté de presque 10 % en avril sur un an, selon le cabinet d’expertise des marchés agricoles AMI. Les légumes sont particulièrement concernés, avec une hausse de presque 30 %, tirés vers le haut par les prix des brocolis et des choux-fleurs, venant d’Espagne et de France.

Dans l’hexagone, l’association UFC Que Choisir rapporte une hausse de 9 % du prix des fruits et légumes en moyenne, depuis le début des mesures de confinement, le 17 mars 2020.

Une conséquence de la fermeture des frontières

En Pologne, où les agriculteurs doivent aussi faire face à une grave sécheresse, le prix des pommes a par exemple doublé en un an. « Tous les jours, les prix augmentent », confirme Grazyna, un retraité polonais, interrogée alors qu’elle choisissait des côtelettes de porcs dans un supermarché de Varsovie.

Cette hausse s’explique principalement par la fermeture des frontières, qui empêche l’arrivée d’une main-d’œuvre saisonnière suffisante pour la récolte dans les pays producteurs, et accroît les difficultés d’approvisionnement international. « Il est devenu beaucoup plus difficile de faire passer un produit d’un pays à un autre », constate Kristjan Bragason, secrétaire général du syndicat européen de l’agriculture Effat. Les prix sont aussi tirés vers le haut par une augmentation de la demande globale en produits frais, alors que la fermeture des restaurants, cafés et cantines pousse les Européens à cuisiner chez eux.

En Italie, les oranges et citrons sont plébiscités par les consommateurs, recherchant des produits à forte teneur en vitamine C pour développer leur système immunitaire, relate le quotidien italien « Il Messagero ». En Grèce, les ventes de kiwis et citron bondissent elles aussi.

> À lire aussi : Covid19 : Comment les paysans du monde font face (22/04/2020)

Une hausse déjà retombée en Espagne

Dans certains pays au contraire, les producteurs et distributeurs ont largement encaissé la hausse des coûts, pour éviter de la répercuter sur les prix de ventes aux consommateurs. C’est le cas en Espagne, où, selon le ministère de l’Agriculture, ces coûts n’ont pas été répercutés de manière significative sur les prix à la consommation.

« Au début, les prix avaient un peu grimpé mais maintenant ils sont redevenus pratiquement comme avant », constate aussi Jésus Hernandez, qui tient un stand de fruits et légumes dans le marché Cebeda à Madrid.

Même chose en Grande-Bretagne, où il n’y a pas eu pour le moment « de hausse significative des prix », selon le British Retail Consortium.

Patriotisme culinaire

Dans d’autres pays européens, autorités et organisations professionnelles ont appelé leurs citoyens au patriotisme culinaire pour aider les agriculteurs à faire face à la hausse des coûts. En Pologne, le ministre de l’Agriculture polonais Jan Krzysztof Ardanowski, a ainsi encouragé ses concitoyens à consommer local pour soutenir les producteurs du pays.

En France, « les fruits et légumes sont plus chers parce que ce sont les fruits et légumes français », a déclaré Christiane Lambert, présidente du premier syndicat agricole FNSEA. Elle l’avait notamment indiqué lors d’un point presse le 24 avril 2020 où elle avait évoqué sa vision de la souveraineté alimentaire promue par Emmanuel Macron.

> À lire aussi : Souveraineté alimentaire, « nourrir sa population même en période de crise » (27/04/2020)