Xavier Marin dirige un lycée agricole privé à Châteaudun (Eure-et-Loir). Une obsession a pris de l’ampleur dans sa tête la semaine dernière : comment organiser les portes ouvertes durant le confinement ?

Dans l’urgence, la réunion de crise du lundi 16 mars 2020 avec les enseignants s’est concentrée sur la continuité pédagogique. Évidemment, les portes ouvertes du 31 mars étaient annulées. Hors de question de faire venir des familles, leurs jeunes enfants, les faire côtoyer des professeurs et des élèves. Non, bien sûr que non ! Mais maintenant, comment faire ?

Les portes ouvertes, généralement entre mars et mai, sont une période vitale pour les établissements agricoles. À ces occasions, ils présentent aux familles leurs formations, leur réfectoire, leur dortoir ou leurs ateliers pratiques. Celles-ci se sentent rassurées et précisent leurs choix de cette façon. Souvent, la majorité des pré-inscriptions est prise à ce moment-là. Pour le directeur de l’établissement, c’est la base de son organisation et de son budget pour toute l’année qui suit.

Une visite virtuelle du lycée

La bonne idée est venue à Xavier Marin quand il regardait les magasins, eux aussi confrontés au confinement, autour de sa petite ville au milieu de la Beauce.

Le dimanche, il tombe sur une vidéo d’une jardinerie locale qui filme ses arrivages afin d’informer ses clients habituels des disponibilités durant cette période. Voilà la solution : organiser une sorte de portes ouvertes virtuelles.

Le lendemain, il réalise sur place une vidéo avec le chargé de communication du lycée, Thierry Paya. On le voit visiter le lycée et les internats, certes déserts, et expliquer à chaque étape les enseignements dispensés. La vidéo est rapidement partagée sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. En deux jours, elle est vue 1 400 fois.

Une assistance aux familles

En parallèle, le lycée met en place un numéro d’assistance pour les familles intéressées qui peuvent ainsi « remplir » leur pré-inscription par téléphone. Le 27 mars 2020 ils réaliseront une vidéo similaire pour présenter l’autre site du lycée à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).

À partir de ce moment-là, tous les jours ils publieront sur Facebook et Instagram des vidéos de deux minutes pour présenter à chaque fois une des formations dispensées dans l’établissement.

Ils expliqueront aussi comment remplir un dossier de pré-inscription. Ces portes ouvertes virtuelles se doublent d’une campagne de communication sur la radio locale, Intensité, et dans la presse quotidienne du département, l’Écho républicain.

Malgré tout, une fois le confinement terminé, Xavier Marin compte bien recevoir les familles « en vrai ». Plutôt que refaire une grosse opération comme les portes ouvertes, il imagine plutôt de les recevoir plusieurs fois au cours de soirées de présentation au cours desquelles les enseignants recevront une ou deux familles pour leur présenter les lieux et les formations.

