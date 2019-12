Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture le 13 décembre 2019, en octobre, le prix des engrais et amendements diminue légèrement de 0,3 %. Sur un an, le prix est en baisse (–1,8 % contre +0,7 % entre septembre 2018 et 2019), après 17 mois de hausse consécutifs.

Le baril en fort recul sur un an

Le prix de l’énergie et des lubrifiants est aussi en recul de 0,2 % par rapport au mois précédent. Sur un an, ils diminuent de 7,3 %. En octobre 2019, le prix du baril de pétrole brut de la mer du Nord est en recul par rapport au mois précédent. Il s’élève à 60 $, contre 63 $ en septembre 2019. Par ailleurs, sur un an, suite à la forte baisse de novembre 2018, les prix continuent de reculer de 26,3 %.

Le prix du gazole non routier, qui représente un peu plus de la moitié du poste de l’énergie et des lubrifiants de l’Ipampa, diminue de 0,5 % par rapport à septembre 2019. Sur un an, les prix sont en baisse de 13,5 %. Les chiffres, prennent en compte le remboursement aux agriculteurs de la taxe sur la consommation des produits énergétiques (TICPE).

> À lire aussi : Le GNR reste détaxé pour les agriculteurs (12/12/2019)