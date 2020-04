pour vous connecter et poursuivre la lecture

Face à la fermeture des frontières à cause de l’épidémie de coronavirus Covid-19, le ministre de l’Agriculture avait lancé, le 24 mars sur BFM TV, un appel aux Français pour compenser l’absence des saisonniers étrangers. Plus d’un mois après, ils étaient près de 304 000 au 28 avril 2020 à s’être inscrits sur la plate-forme en ligne « desbraspourtonassiette », chargée de mettre en relation employeurs et candidats, selon l’entreprise WiziFarm à l’origine du projet.

Si certains d’entre eux n’ont pas été jusqu’au bout de la démarche, ils sont près de 275 000 à avoir renseigné complètement leur profil sur le site. Un chiffre supérieur au nombre de recrutements habituellement réalisés à ce moment de l’année.

« On ne peut que les en remercier »

Ce sont pour l’essentiel des demandeurs d’emploi, des étudiants et des personnes en chômage partiel. Selon la FNSEA, 200 000 embauches en moyenne (CDI et CDD confondus) sont concrétisées habituellement de mars à mai, soit 19 % de celles effectuées annuellement, et 64 000 CDD sont signés en moyenne par mois durant cette période.

« Nous avons reçu plusieurs messages de personnes étonnées du fait qu’ils n’aient pas encore vu de missions ou reçu de propositions, précise Jean-Baptiste Vervy, directeur de WiziFarm. Toutes les personnes inscrites ont signalé leur disponibilité pour travailler chez les agriculteurs. On ne peut que les en remercier. Elles seront contactées progressivement par ces derniers car l’algorithme de la plateforme propose aux employeurs, les candidats les plus compatibles avec leurs missions. »

Et après le 11 mai ?

Le début du déconfinement attendu le 11 mai 2020 pourrait voir le nombre d’inscrits disponibles diminuer, avec le retour à leur emploi pour certains. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, qui soutient l’opération a précisé lors d’un point presse publié le 24 avril sur YouTube, que les personnels des bars, et restaurants pourraient être toujours disponibles après cette date. Le gouvernement envisage effectivement de prendre une décision de réouverture de ces établissements à la fin du mois mai.

6 600 travailleurs ont été recherchés

Pour l’heure, 6 600 travailleurs ont été recherchés par les 14 500 employeurs inscrits sur le site de WiziFarm. « Les trois grands secteurs qui recrutent sont l’arboriculture, le maraîchage ainsi que la viticulture » souligne Jean-Baptiste Vervy. Concernant les contrats proposés, 40 % des offres sont des CDD pour 10 % de CDI et près de 10 % de demandes de stage.

Un quart des offres porte sur « l’entraide agricole » selon les données de WiziFarm. Les principales compétences recherchées concernent le palissage, la récolte des fruits et légumes, l’épamprage des vignes, la préparation des sols et les plantations. Des travaux parfois sous-estimés une fois les pieds dans les champs.

« Il y a parfois des déceptions »

« Certains se retrouvent parfaitement dans les tâches qui leur sont confiées, d’autres moins, a tempéré Christiane Lambert. Il y a parfois des déceptions avec des personnes qui partent après quelques jours. ». Une des raisons sans doute pour laquelle le syndicat a demandé au gouvernement de « clarifier sa position » sur l’accueil exceptionnel de travailleurs étrangers. En attendant leur éventuel retour, les initiatives se multiplient.

Pôle Emploi a annoncé avoir mené à bien 318 recrutements durant la première quinzaine d’avril grâce à son site Mobilisation Emploi. Interfel va également ouvrir prochainement sa propre plateforme. L’interprofession des fruits et légumes frais invite d’ores et déjà les producteurs, commerçants, metteurs en marché et grossistes de la filière à déposer leurs offres de recrutement.