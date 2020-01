Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume et le secrétaire d’État au Tourisme et au Commerce extérieur Jean-Baptiste Lemoyne ont tous deux décidé de retirer leur candidature aux municipales à Biarritz, à la demande d’Emmanuel Macron, a annoncé ce mercredi 29 janvier 2020 l’Élysée.

Le chef de l’État a reçu Didier Guillaume hier pour lui demander de « mettre fin à son engagement » à Biarritz, où il avait lancé une liste concurrente de celle du maire sortant Michel Veunac, sur laquelle se présentait Jean-Baptiste Lemoyne, a précisé l’Élysée. « Le président de la République salue l’esprit de responsabilité de Didier Guillaume et son engagement aux côtés des acteurs de l’agriculture française », a déclaré la présidence, qui souligne une démarche de « clarté et d’unité ».

À la demande du président de la République

Lors de leur rencontre, le chef de l’État a « demandé à Didier Guillaume de mettre fin à son engagement à Biarritz et de rester à ses côtés afin d’exercer ses responsabilités de ministre de l’Agriculture, dans une période importante pour le gouvernement », a-t-on indiqué de même source.

Dans cette période, « toutes les forces de la majorité doivent être rassemblées et travailler ensemble » alors que les enjeux sont également « importants pour l’agriculture française dans le contexte du Brexit et des discussions autour de la Politique agricole commune (PAC) », a ajouté la présidence.

Jean-Baptiste Lemoyne aussi

De son côté Jean-Baptiste Lemoyne a confirmé sur Twitter qu’il renonçait à figurer sur la liste du maire Michel Veunac et qu’il souhaitait ainsi poursuivre sa mission au gouvernement. Le président a demandé ce mercredi à son secrétaire d’État de renoncer à ses ambitions municipales.

1/2 A la demande du Président de la République, et dans un esprit d’unité et de responsabilité, j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection municipale de #Biarritz, et de poursuivre la mission qu’il m’a confiée au sein du Gouvernement. — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) January 29, 2020

La pression s’était accentuée ces dernières semaines sur Didier Guillaume pour qu’il renonce à se présenter en rival du maire (MoDem) Michel Veunac, auquel La République en Marche s’apprêtait mercredi soir à officialiser son soutien pour les élections du 15 et 22 mars 2020.

Le Premier ministre Édouard Philippe avait ainsi estimé mi-janvier qu’il n’était «p as envisageable que deux membres du gouvernement puissent être candidats l’un contre l’autre durablement» .

Didier Guillaume a assuré mardi qu’il «r espectera( it) l’arbitrage du président de la République» . «C e n’est pas possible que deux membres du gouvernement se présentent l’un contre l’autre, même si mon collègue est sur une liste et que moi j’aspire à être maire» , avait-il dit sur BFMTV et RMC.