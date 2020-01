Tous les cinq ans, les adhérents de la MSA élisent leurs délégués. Plus de 15 000 seront élus en janvier 2020.

Du 20 au 31 janvier, 15 000 délégués MSA vont être élus pour cinq ans. Ils sont les relais entre la MSA et ses adhérents. Ils élisent les membres du conseil d’administration, qui orienteront les politiques d’action sanitaire et sociale et de prévention de la caisse. La liste des 29 600 candidats est disponible sur le site de la MSA. Mi-janvier, chaque votant a reçu par courrier un identifiant et un code confidentiel pour le vote électronique sur jevoteenligne.fr/msa2020, ainsi que du matériel de vote et une enveloppe retour affranchie pour les envois par courrier. ©MSA Il y a trois collèges électoraux : les exploitants, les salariés agricoles et les employeurs de main-d’œuvre. Qui peut voter ? Pour pouvoir voter il faut remplir six conditions : Être âgé d’au moins 16 ans ;

Habiter en France métropolitaine ;

Appartenir à l’un des trois collèges électoraux ;

Être à jour de ses cotisations, jouir de ses droits civiques ;

Être inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrits sur les listes sur le site de la MSA. Le dépouillement aura lieu dans chaque caisse régionale, le 6 février. Marie Salset

