Les élections des 15 000 délégués cantonaux de la MSA démarrent ce lundi 20 janvier et se poursuivent jusqu’au 31 janvier. 2,5 millions d’adhérents MSA sont appelés à voter en ligne ou par courrier. Les résultats seront annoncés le 7 février 2020.

Pourquoi voter ?

Avec ce scrutin, la MSA, deuxième régime de sécurité sociale en France, joue gros. « Les dernières élections ont connu une participation en baisse à 31 %, alors qu’elles se caractérisaient auparavant par une bonne mobilisation, aux alentours de 40 %, souligne Pascal Cormery, le président de la Caisse centrale de MSA (CCMSA). Or un bon taux de participation nous permettra de mieux négocier la prochaine convention d’objectif et de gestion (COG) 2020-2025 avec l’État. »

Rappelons qu’au cours des 15 dernières années, la MSA est passée de 85 à 35 caisses. Alors que le nombre d’assurés diminue, elle a subi des restrictions budgétaires et perdu de nombreux postes pour atteindre aujourd’hui 16 000 salariés (en équivalent temps plein). Ces salariés sont répartis entre la caisse centrale, une entreprise informatique et les 35 caisses, ainsi que 9 000 collaborateurs pour déployer l’offre de services sanitaires et sociaux.

Ce serait une faute politique du gouvernement de supprimer la MSA Pascal Cormery, président de la Caisse centrale de MSA (CCMSA)

Pour Pascal Cormery, « maintenir un organisme social professionnel est un atout fort car il permet un accompagnement spécifique du monde agricole. » Et de poursuivre : « Ce serait une faute politique du gouvernement de supprimer la MSA. On ne peut plus déshabiller le monde rural de ses services. Les délégués de la MSA ont une vraie utilité pour animer les territoires ruraux. Ils travaillent sur la dépendance, l’accès aux soins, aux services publics et aussi à rendre les campagnes attractives pour accueillir des familles. »