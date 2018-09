A quatre mois des élections aux chambres d’agriculture, la communication syndicale prend de la hauteur : des membres de la Coordination rurale (CR) ont sauté en parachute au-dessus du salon Innov-Agri, à Outarville (Loiret), le 5 septembre 2018. Une opération de haut vol destinée à inciter les futurs électeurs à « sauter le pas vers un autre système, basé sur une exception agriculturelle et des prix rémunérateurs ».

« Les agriculteurs ne doivent pas avoir peur de le faire avec nous », défend Michel Cartier, parachutiste et président de la Coordination rurale du Cher. Au sol, ce dernier joue l’allégorie : « Sauter en parachute, c’est relever un nouveau défi. Au début, nous plongeons dans l’inconnu et nous perdons nos repères. Mais une fois le saut entamé, nous nous sentons plus forts et nous voyons que nous sommes capables de surmonter bien des choses. »

Rendez-vous à l’issue du scrutin de janvier 2019 pour l’atterrissage, le vrai.