Pour la Coordination rurale (CR), les élections des futurs députés européens devraient être l’occasion pour les différentes listes « d’affûter leurs arguments contre les erreurs commises par la Commission européenne ».

Le syndicat rappelle dans une tribune de Nicolas Jaquet, président de France grandes cultures, et de Véronique Le Floc’h, secrétaire générale de la Coordination rurale, que « l’enjeu [autour de la Pac] est de redéfinir une souveraineté et un plan en matière de politique agricole, de sécurité alimentaire et sanitaire, de défense de la diversité de nos productions et de l’environnement, de protection et de régulation des marchés agricoles. Le tout dans un consensus qui réponde aux attentes des agriculteurs et des citoyens ».

Selon la CR de nombreux agriculteurs risquent de voter blanc tant les programmes des partis politiques candidats aux élections sont « superficiels ».

Une « Europe qui protège »

La Coordination rurale promeut l’arrêt « des importations de produits qui ne répondent pas à nos standards de production » et « cette protection ne doit pas se limiter à des productions sous AOP ou IGP mais doit prendre en compte les produits agricoles de base » (céréales, lait…), insiste la CR.

Le syndicat rappelle aussi la nécessité de protéger nos agriculteurs contre les aléas climatiques et sanitaires afin de leur permettre « d’assurer un approvisionnement régulier à notre population européenne ». « L’Europe doit assurer à ses citoyens une sécurité alimentaire et sanitaire irréprochable. Elle ne peut y parvenir qu’en protégeant les agriculteurs et la rentabilité de leurs activités », soutien la Coordination rurale.