« Alors que la fermeture des écoles et lieux d’accueil de jeunes enfants a été prolongée jusqu’au 11 mai [à cause du confinement lié au coronavirus, NDLR], la situation devient critique pour les paysans », souligne la Fnab (Fédération nationale d’agriculture biologique) et la Confédération paysanne dans un communiqué de presse commun diffusé le 16 avril 2020.

Apporter une solution aux parents

Pour faire face au surcroît de travail, la Fnab et la confédération paysanne demandent à « l’État d’apporter une solution aux parents, en accueillant leurs enfants dans les crèches et les écoles, et en assurant le droit au remplacement pour “garde d’enfant”, sans surcoût pour les paysans ».