Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 31% Vous avez parcouru 31% de l'article

Les agriculteurs français risquent-ils l’overdose de charte de bonne conduite pour l’utilisation de leurs données ? On peut se poser la question car, après la FNSEA et JA en avril (lire l’article), c’est au tour des constructeurs et fournisseurs de l’agriculture, réunis autour du Copa-Cogeca, de proposer leur « code de conduite européen relatif au partage des données agricoles ». Ce code a pour objectif...