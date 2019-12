pour vous connecter et poursuivre la lecture

14 498 exploitations ont été victimes de faits délictueux entre le 1er janvier et le 30 novembre 2019. Ce sont les données que la gendarmerie nationale a communiquées le 13 décembre 2019, à l’occasion de la présentation officielle, dans le Finistère, de la cellule Demeter par Christophe Castaner.

Cette cellule doit permettre de mieux protéger les agriculteurs contre ces actes qui sont en hausse de 1,5 % (+216 faits) par rapport à l’an passé. On recense donc environ 2 atteintes par heure.

Deux tiers de ces atteintes sont constituées de vols simples, en recul de 2,2 %. Les vols avec violences (24 faits) comme les vols dans ou sur véhicules (1 310 faits) reculent eux aussi de 31,4 % et 10,1 %.

6 millions d’euros de préjudice

En revanche, la gendarmerie remarque un accroissement des destructions et des dégradations (+23,3 %, pour 1 675 faits), des cambriolages et vols avec ruse (+16,2 %, pour 1 484 faits) et des vols de véhicules (+10,2 %, pour 657 faits).

« Un tracteur est ainsi volé chaque jour », précise la gendarmerie. Le préjudice cumulé de ces vols pour l’ensemble des exploitations agricoles en France est estimé à plus de 6 millions d’euros.

L’année semble toutefois se terminer sous de meilleurs auspices. La gendarmerie nationale remarque en effet que si le début de l’année a été marqué par une hausse continue de ces actes à l’encontre des agriculteurs, la tendance s’est inversée à partir du mois d’août dernier.

