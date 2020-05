La FNSEA et les syndicats de salariés de la production agricole (FGA-CFDT, CFTC-agri, FO-FGTA, SNCEA), à l’exception de la CGT, ont diffusé à leurs adhérents le 12 mai 2020 un protocole sanitaire paritaire qu’ils ont signé pour fixer les règles de lutte contre le coronavirus Covid-19.

Ce protocole s’articule autour de deux thèmes :

La connaissance du risque et de sa propagation, en expliquant l’objectif de rompre la chaîne de transmission du coronavirus sur le lieu du travail ;

Les mesures de protection collective et individuelle, en rappelant que les charges de protection incombent à l’employeur mais que la responsabilité du respect des gestes barrières relève de chaque travailleur. Dans cette partie, un paragraphe détaille les types de masques existant et leurs usages selon les différents groupes de personnes appelées à les porter.

En préambule, les partenaires sociaux s’accordent à souligner l’importance des acteurs du monde agricole, et en particulier des services de santé-sécurité de la MSA, pour apporter leur expertise aux employeurs et aux salariés. Ils attirent aussi l’attention sur la durée du travail durant cette période de tension. Ils encouragent la participation des travailleurs à la gestion de la santé et de la sécurité dans les entreprises.

Pour ce faire et plus généralement, ils reconnaissent l’importance des instances de dialogue social territorial en agriculture que sont les CPRE (commission paritaire régionale de l’emploi agricole) et les CPHSCT (commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture).

Des nouveaux kits anti Covid-19

Par ailleurs, le 11 mai 2020, le ministère du Travail a publié sur son site les kits de lutte contre le coronavirus Covid-19 dans les exploitations agricoles, établis avec la MSA. Ils déclinent le protocole national de déconfinement en l’appliquant au métier. Chaque kit détaille assez précisément quels sont les risques spécifiques de transmission du coronavirus, quelles mesures générales prendre pour couper cette transmission, et il donne un guide de l’action en trois étapes : préparer le travail, mettre en œuvre les consignes sanitaires et vérifier leur application. Il existe dix-huit fiches dont certaines sont traduites en arabe ou en espagnol :

Eric Young