Coûts de production

Le carburant fait gonfler la facture

14 h

Le ministère rappelle que le baril de pétrole brut a gagné près de 34 % en un an. © C. Faimaili/GFA

Tiré par un pétrole toujours plus cher, le prix des intrants poursuit son augmentation, comme le souligne le centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture. Et cette hausse remarquée dès 2016 semble s’accélérer.