Des vœux pour 2020 ? « Que les Français se rappellent qu’on les nourrit, et que nos dirigeants politiques considèrent l’agriculture comme un secteur stratégique », commence Bernard Lannes, le président du syndicat, lors de la présentation des vœux de son syndicat à la presse, ce mercredi 15 janvier 2020. Mais qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : « Mon premier souci n’est pas l’agribashing, mais d’équilibrer nos comptes. » Voilà pour les généralités. Plus concrètement, deux problématiques mobilisent particulièrement la Coordination rurale au ce début de cette année.

Que les Français se rappellent qu’on les nourrit, et que nos dirigeants politiques considèrent l’agriculture comme un secteur stratégique. Bernard Lannes, président de la Coordination rurale

Revaloriser les retraites sans attendre

Sur la réforme des retraites, le syndicat est « outré ». Non sur le principe de la réforme : « Nous sommes d’accord sur l’idée d’un système à points, indique Bernard Lannes. Mais quand on présente les agriculteurs comme des grands gagnants, on rappelle qu’il y a derrière beaucoup d’enfumage… » Ne serait-ce que sur le délai : « Pourquoi ne pas passer au minimum de 1 000 € dès le premier janvier 2021 ? » interroge-t-il. Même si, au passage, il se demande si « un ministre serait capable de vivre avec 1 000 € par mois ».

Prendre en compte la pénibilité

Autre demande du syndicat : la prise en compte de la pénibilité pour permettre aux gens « usés » de partir en retraite anticipée. « On souhaite, comme d’autres professions, faire reconnaître les spécificités de notre métier : on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, témoigne Yvette Lainé, productrice de lait et de veaux de boucherie. Je vous le confirme : je ne compte pas mes heures, je porte des charges lourdes, 45 tonnes par an, je travaille la nuit…. Le travail avec du vivant occasionne une pression mentale à laquelle s’ajoute la pression des contrôles. »

> À lire aussi : Pénibilité, la Coordination rurale défend une retraite anticipée (13/01/2020)

La Coordination rurale demande également que les années économiquement difficiles puissent être compensées par un fonds spécial, afin de ne pas pénaliser le nombre de points cumulés par les agriculteurs, de la même façon que les carrières hachées, pour les salariés, peuvent être compensées.

Refuser en bloc les ZNT

L’autre sujet du moment concerne les ZNT. La Coordination rurale est claire : elle veut le retrait du texte, pas un simple moratoire. Ce décret, qui « ne s’appuie sur aucune étude scientifique montrant qu’il est dangereux d’habiter près d’un champ », est « la porte ouverte à tout », s’inquiète Damien Brunelle, agriculteur dans les Hauts-de-France.

« Un agriculteur pourra être assigné en justice par des riverains si leur chien est malade… Et demain, qui nous dit que ces ZNT ne seront pas imposées le long des pistes cyclables par exemple ? » poursuit-il. Pour autant, « on est prêt à aller très loin pour faire évoluer notre modèle agricole si les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde », assure-t-il. « Si les produits sont bons, on les garde, sinon on les retire. Mais on leur ferme nos frontières, comme le permet l’article 44 de la loi EGAlim, que l’État n’applique pas. »

Manifestations et actions en justice

La Coordination rurale annonce des manifestations dans les jours ou semaines à venir pour demander le retrait des ZNT. « Tous les agriculteurs, syndiqués ou non, seront les bienvenus, précise Bernard Lannes. Mais comme on sait que cela ne suffira pas, on intentera aussi une action en justice. » Il sait bien que les ONG écologistes prévoient d’en faire de même, pour des raisons opposées. « Preuve que cette mesure, que notre ministre n’assume pas puisqu’il dit tout et son contraire, ne satisfait personne tout en jetant le discrédit sur notre profession. »