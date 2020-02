Coopératives

InVivo prend la troisième voie

Thierry Blandinières expose la stratégie d’InVivo autour de la troisième voie © Justine Papin

« Produire mieux, produire plus, avec moins d’intrants ». C’est le leitmotiv du plan stratégique à l’horizon 2030 de l’Union nationale de coopératives agricoles françaises, InVivo. Engagé dans la transition agricole et alimentaire, et refusant d’opposer les agricultures, le groupe s’est orienté vers la « troisième voie », entre agriculture conventionnelle et biologique.