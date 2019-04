pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les contrôleurs ne pourront le faire que lorsque la preuve de l’infraction ne peut être établie autrement, selon le texte de l’ordonnance. Quant au « contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet », les agents pourront utiliser une « identité d’emprunt », selon le rapport présenté au président de la République.

La Coordination rurale dénonce « l’Inquisition »

Dans un communiqué du 26 avril 2019, la Coordination rurale juge qu’avec cette ordonnance, « l’Inquisition se met en place ». « Le gouvernement choisit de jeter de l’huile sur le feu via une ordonnance renforçant de manière démesurée les pouvoirs des agents du ministère de l’Agriculture chargés des différents contrôles dans le secteur agricole », estime le syndicat.

« Ainsi, si auparavant les contrôleurs pouvaient demander la remise d’une copie de tout document professionnel utile à leur mission de contrôle, cette compétence sera désormais étendue aux documents de toute nature, professionnels ou non, quelle que soit la personne les possédant, du moment que ces éléments seront jugés nécessaires aux contrôles par le contrôleur », affirme la Coordination rurale.

Des mesures qui portent atteinte à la séparation de la vie privée et de la vie professionnelle, poursuit-elle, craignant une « énième détérioration des relations entre les contrôleurs et contrôlés ». Un sentiment né de la possibilité laissée à l’agent de « convoquer et d’auditionner toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations ».