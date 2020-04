Un décret publié le 4 avril 2020 autorise la signature électronique des actes notariés jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire mis en place à cause de l’épidémie de coronavirus.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 37% Vous avez parcouru 37% de l'article

Pour faire face aux mesures de confinement mises en place à cause du Covid-19 et qui ont freiné les ventes immobilières comme celles de terres ou de bâtiments agricoles, un décret publié au Journal officiel du 4 avril 2020 autorise la signature électronique et à distance des actes notariés. Cette dérogation à l’exigence de la présence physique des signatures chez le notaire est accordée jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 23 juin 2020. « Le notaire pourra instrumenter à distance » « Le notaire pourra instrumenter à distance en recueillant le consentement des parties par voie dématérialisée, par un système de communication à distance qui garantit l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu », a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a salué cette décision. « Ce décret permet l’entrée en vigueur d’un texte équilibré, pragmatique. Il conforte les impératifs de sécurité qui entourent la création de l’acte authentique », a estimé le CSN dans un communiqué. Il a également annoncé « qu’à l’heure actuelle, plus de 40 % des offices nationaux sont équipés d’installations de visioconférence, dont la mise en place a débuté il y a seulement 18 mois » et a appelé à une mutualisation des moyens entre les différentes études notariales. Alexis Marcotte

Pour faire face aux mesures de confinement mises en place à cause du Covid-19 et qui ont freiné les ventes immobilières comme celles de terres ou de bâtiments agricoles, un décret publié au Journal officiel du 4 avril 2020 autorise la signature électronique et à distance des actes notariés. Cette dérogation à l’exigence de la présence physique des signatures chez le notaire est accordée jusqu&rsquo...