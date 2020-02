La Confédération paysanne et des organisations syndicales et citoyennes telles qu’Oxfam, Greenpeace, SNETAP-FSU, Attac, Les amis de la terre, ou encore Solidaires, engagées dans le champ de l’environnement, de la défense des droits sociaux, le bien-être animal et l’éducation ont décidé de rédiger un plan de transition sociale et écologique de l’agriculture à horizon 2030. Les cosignataires estiment que la transition agricole et alimentaire ne se fera qu’avec et par les agriculteurs. « Il nous faut un million de paysan.ne.s pour répondre à l’urgence sociale et climatique ».

« Sortir du modèle agro-industriel mortifère »

Dans une communication du 23 février 2020, les organisations appellent à « sortir du modèle agro-industriel mortifère et de ses logiques de concentration, d’agrandissement, de spécialisation, de compétitivité-prix et d’industrialisation de la production agricole » dans les 10 ans à venir. Elles précisent que la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d’ici 2030 et souhaitent une réorientation des politiques publiques pour développer l’emploi agricole et rural, soutenir le redéploiement de l’agriculture paysanne et biologique et la relocalisation des systèmes alimentaires.

